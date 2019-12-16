Doğu Anadolu'da kış - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da kış

6 saat önce

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Çıldır-Aktaş kara yolunun Mozeret mevkisindeki sarıçamlar kırağının ardından beyaza büründü.

Doğu Anadolu'da kış

Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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Son Dakika

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