Doğu Anadolu'da kış - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kış
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Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:34 Kaynak: AA
Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Çıldır-Aktaş kara yolunun Mozeret mevkisindeki sarıçamlar kırağının ardından beyaza büründü.
Son Dakika Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı