Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış (2)

Doğu Anadolu'da Kış (2)

1 saat önce

- Doğu Anadolu'da kış Yol açma çalışmaları Sarıdavut Köy Muhtarı Murat Tekin ile röportaj - Muş Muş'ta etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Doğu Anadolu'da kış
Yol açma çalışmaları
Sarıdavut Köy Muhtarı Murat Tekin ile röportaj - Muş
Muş'ta etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, ekiplerin açtığı yolların tipiden yeniden kapandığını, bu nedenle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Muş, Murat Tekin, Güncel
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