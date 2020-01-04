Doğu Anadolu'da kış - Bulanık'ta kar yağışı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da kış - Bulanık'ta kar yağışı

6 saat önce

Kar temizleme çalışmaları Çocukların tahta kızakla kayması kayması Çocukların konuşması MUŞ - Bulanık ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kar temizleme çalışmaları

Çocukların tahta kızakla kayması kayması

Çocukların konuşması

MUŞ - Bulanık ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Beyaza bürünen ilçe merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Belediye ekipleri ilçe merkezinde yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak çalışıyor.

Bazı vatandaşlar evlerinin ve işyerlerinin önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizliyorlar.

Sabah saatlerinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar evlerin önünde kardan adam yaparak hem de, evlerinde yaptıkları tahtadan kızaklarla kayarak karın keyfini çıkarıyorlar.

Arkadaşları ile birlikte kayak yapan Eyüp Bingöl, "kendimize oyun oynuyoruz. bu çok güzel bir gündür" dedi.

Çocuklardan Alper Doğan ise, "şu an burada tatilin ve karın keyfini kayarak çıkarıyoruz. Çok mutluyuz. her zaman bu anı bekliyorduk çok mutluyuz" diye konuştu.

Doğu Anadolu'da kış - Bulanık'ta kar yağışı

Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:56 Kaynak: AA
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