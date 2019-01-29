Doğu Anadolu'da Kış "Çilesi ve Güzelliğiyle" Yaşanıyor

AĞRI/ Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftan güzel manzaralar ortaya çıkarıyor.

AĞRI/ Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftan güzel manzaralar ortaya çıkarıyor.



Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 92 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamaya göre ise yağış nedeniyle Cumaçay-Kağızman karayolu kısmi olarak kapandı. Ekipler, yolu açabilmek için aralıksız çalışıyor.



Şefliğin sorumluluk alanındaki diğer yerlerde de ekipler yol genişletme çalışması yürütüyor. Bazı bölgelerde ise buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor.



Kaldırımlar ve çatılar temizleniyor



Ağrı Belediyesi ekipleri ise cadde, sokak ve kaldırımları kar kütlelerinden arındırıyor.



Çatılarda oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları, üç itfaiye ekibi tarafından kırılarak temizleniyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken kar ile buzları kamyonlarla şehir dışına çıkarıyor.



İtfaiye Müdürü Akın Karaman, 20 gündür kentte çok sayıda binanın çatısını buz sarkıtlarından temizlediklerini söyledi.



Havaların ısınmasıyla çatılardaki karların erimesinin büyük tehlike oluşturduğuna dikkati çeken Karaman, herhangi olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade etti.



Karaman, "2-3 metreyi bulan buz sarkıtları var. Günlerdir anons yaparak vatandaşlarımızı bilgilendiriliyoruz. Onlardan da imkanları dahilinde balkon ve pencerelerinden çatılarını temizlemesini istiyoruz. Bunu yapamayanlara ise bizden yardım istemelerini söylüyoruz. Tüm çatıları temizleyene kadar çalışmalarımız devam edecek." dedi.



Akarsu ve dereler dondu



Iğdır'da, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle donan akarsu ve dereler, güzel görüntü oluşturuyor.



Hamurkesen köyünden geçen ve soğuk hava nedeniyle buz tutan derenin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar, manzaranın "Pamukkale'yi anımsattığını" belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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