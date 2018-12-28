Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış - Hakkari/bitlis/

Doğu Anadolu'da Kış - Hakkari/bitlis/

38 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 671 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 671 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 264 mahalleye ulaşımın sağlanamadığı, karla mücadele ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

Kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilen Başkale ve Çaldıran ilçelerinde kapalı yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Muş, Bitlis ve Hakkari
Muş'ta kar yağışı nedeniyle 75 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye ekipleri de şehir merkezindeki yolları temizledi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde kapanan 40 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Hakkari genelinde 200 mezra ve 92 köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:12 Kaynak: AA

Muş, Van, Hakkari, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu Beşiktaş, Fikret Orman'ın CHP'den Aday Olacağı Yönündeki İddiaları Yalanladı

Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti Meral Akşener'in, Abdullah Gül İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:50:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış - Hakkari/bitlis/
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]