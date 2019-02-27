Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış - Muş

Doğu Anadolu'da Kış - Muş

1 saat önce

Muş'ta da 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Muş'ta da 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışından dolayı kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:45 Kaynak: AA

Muş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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