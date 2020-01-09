Doğu Anadolu'da kış - Taşlıçay'da derenin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

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Doğu Anadolu'da kış - Taşlıçay'da derenin yüzeyi buz tuttu
6 saat önce
Donan nehir ve dereler Kırağı tutan ağaçlar Öğrenci Baran Kaya ile röportaj AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Taşlıçay deresi başta olmak üzere birçok derenin yüzeyi buzlarla kaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Donan nehir ve dereler
Kırağı tutan ağaçlar
Öğrenci Baran Kaya ile röportaj AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Taşlıçay deresi başta olmak üzere birçok derenin yüzeyi buzlarla kaplandı.
Son Dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı