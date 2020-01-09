Doğu Anadolu'da kış - Taşlıçay'da derenin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kış - Taşlıçay'da derenin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kış - Taşlıçay'da derenin yüzeyi buz tuttu

6 saat önce

Donan nehir ve dereler Kırağı tutan ağaçlar Öğrenci Baran Kaya ile röportaj AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Taşlıçay deresi başta olmak üzere birçok derenin yüzeyi buzlarla kaplandı.

Donan nehir ve dereler

Kırağı tutan ağaçlar

Öğrenci Baran Kaya ile röportaj AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Taşlıçay deresi başta olmak üzere birçok derenin yüzeyi buzlarla kaplandı.

Doğu Anadolu'da kış - Taşlıçay'da derenin yüzeyi buz tuttu

Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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