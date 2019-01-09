Doğu Anadolu'da Kış - Van
1 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de bin 275 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki Van
, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
'de bin 275 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 319 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle tüm yolların ulaşıma açılacağı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:23 Kaynak: AA
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