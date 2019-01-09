Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış - Van

Doğu Anadolu'da Kış - Van

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de bin 275 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de bin 275 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 319 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle tüm yolların ulaşıma açılacağı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Bitlis, Hakkari, Doğu Anadolu Bölgesi, Van, Güncel
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