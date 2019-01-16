Doğu Anadolu'da Kış - Van
2 saat önce
- Besicilerden görüntü Buz sarkıtlarından görüntü Çatıları temizleyen vatandaşlar Van'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
- Besicilerden görüntü
Buz sarkıtlarından görüntü
Çatıları temizleyen vatandaşlar Van
'ın Çaldıran
ilçesinde kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyu üç metreyi bulan buz sarkıtları oluşurken, bazı kırsal mahallerde su boruları dondu. Besiciler soğuk havada hayvanlarını beslemek için yoğun mesai harcıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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