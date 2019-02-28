Doğu Anadolu'da Kış - Van Gölü Sahili Beyaza Büründü
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Van Gölü sahili ve ilçedeki tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.
Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Van Gölü sahili ve ilçedeki tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:43 Kaynak: AA
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