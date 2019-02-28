Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış - Van Gölü Sahili Beyaza Büründü

Doğu Anadolu'da Kış - Van Gölü Sahili Beyaza Büründü

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Van Gölü sahili ve ilçedeki tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Van Gölü sahili ve ilçedeki tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:43 Kaynak: AA

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