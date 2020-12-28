Doğu Anadolu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

28.12.2020 22:37
Doğu Anadolu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü, System.String[]

Hakkari, Van, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Hakkari, Van, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

- Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak, sokaktakilerin sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti.

Muş

Muş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin farklı noktalarında denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan sürücü ve kişilere cezai işlem uyguladı.

Bitlis

Bitlis'te de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

Hakkari, Bitlis, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika


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