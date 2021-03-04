Doğu Anadolu'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler sıklaştırıldı - Son Dakika

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Iğdır'da da kontrollü normalleşme sürecinde Kovid-19 salgını ile daha etkin mücadele kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindeki ekip, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde esnafı denetledi.

Uygulamada, Sarıibrahim'e İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit de eşlik etti.

Sarıibrahim, esnafı ve vatandaşı salgına karşı bilgilendirerek Iğdır'ın risk haritasında düşük riskli illeri gösteren mavi renk tablosunun korunarak bunun yeşil renge geçmesi için önerilerde bulundu.