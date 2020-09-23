Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Ardahan'da Vali Hüseyin Öner başkanlığında yapılan denetimlerde, esnaf ve vatandaşlar salgına karşı bilgilendirildi.

Vali Öner, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde denetimlerin titizlikle sürdüğünü söyledi.

Bugün yapılan denetimlere de bizzat katıldığını ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Bizler 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle Sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile güvenlik güçleri başta olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Önemli bir emek sarf ediyorlar. Bugünkü denetimlerde ise vatandaşımızın genel manada uyduğunu gözlemledik. Daha hassas olunması için bazı uyarılarımız ve önerilerimiz oldu. Bizler uydukça daha güzel olacak."