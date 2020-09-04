Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi, System.String[]

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Erzurum'daki denetimler, Vali Okay Memiş öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan işletmelerden başlayan ve kahvehane, iş merkezleri ve toplu taşıma araçlarında devam eden denetimlerde Vali Memiş, vatandaşları uyararak maske takanlara teşekkür etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen ve yerine getirilmesi için talimat veren Vali Memiş, daha sonra gazetecilerle çat kapı denetim yaptı.

Vali Memiş, yaptığı açıklamada, habersiz denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Erzurum olarak başından beri pandemiyi çok iyi yürüttük. Yeni normale geçişte bütün dünyada olduğu gibi yeniden artış gözlemlendi. Biz bunlara rağmen toparlanmaya başladık. Hastanelerimizdeki yatak sayısıyla mukayese edildiğinde hakikaten durum kontrol altında. Bunların yanında riskin yüksek olduğu ve devam ettiği gerçek." diye konuştu.

Memiş, pandemi dönemini basın, STK ve kamu kurumlarıyla hep beraber yöneteceklerini dile getirerek, vaka sayılarını daha aşağıya çekmeye çalışacaklarını söyledi.

Evde karantinada uygulamasını önemsediklerini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"İl genelinde 850 ekip ve toplamda 4 bin 200 kamu çalışanıyla çat kapı yaparak karantinada olması gerekenlerin, evlerinde olup olmadıklarını mahalle muhtarlarıyla denetliyoruz. Bu ekipte sağlık çalışanı, mahalle muhtarı, imamlar, öğretmenlerimiz var. Eğer ihlal yapan tekrar yaparsa ceza uyguluyoruz. Şimdiye kadar iş yerleri dahil olmak üzere Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere 3 milyon 600 bin lira ceza yazıldı. Keşke bu cezaları yapmasak. "

Ardahan

Ardahan'da Vali Vekili Cem Gümrükçü, ekiplerle Kovid-19 denetimi yaptı.

Kapatanpaşa Mahallesi'nin Kura Nehri bölgesinden Kongre Caddesi'ndeki kavşağa kadar denetim yapan Gümrükçü, vatandaşlardan tedbirlere titizlikle uymalarını istedi.

Belediye Başkanı Faruk Demir'in de katıldığı denetimlerde polis ve jandarma, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.

Ağrı

Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında esnafı ziyaret ederek uyarılarda bulundu.

Caddelerdeki esnafı ziyaret eden Varol ve Sayan, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Vatandaşlarla sohbet edip kurallara uymanın önemini anlatan Vali Varol, AA muhabirine, kentte son 2 aydır tedbirleri ciddi şekilde arttırdıklarını söyledi.

Tedbirlerin bir kısmını Ağrı'ya özel uyguladıklarını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Aldığımız tüm tedbirlerin sebebi, bu hastalığı ortadan kaldırıp hiçbir kısıtlamanın olmadığı eski günlere geri dönmektir. Hiçbir şey sağlığımızdan daha kıymetli değildir. Bir süre daha sabredeceğiz ama bu sabrın sonunda bu meseleden tamamen kurtulmuş olacağız. Vatandaşlarımızı özellikle dikkat çektiğimiz hususlardaki tedbirlere uymaya ve hassasiyetle bunları takip etmeye davet ediyorum."

Öte yandan, 7 ilçede de kaymakamlıklar öncülüğünde Kovid-19 denetimi yapıldı.

Kars

Kars'ta Vali Türker Öksüz başkanlığında Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Polis ekipleriyle kentin en işlek caddelerinden Atatürk, Kazım Karabekir Paşa ve Faikbey'de denetime katılan Vali Öksüz, iş yerlerini denetledi ve maskesiz dolaşanları uyardı.

Öksüz, denetimin ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan daha dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyerek, "Salgın süreci yaşıyoruz. Bu salgından bir an önce kurtulmak için denetimler yapıyoruz. Her şey alacağımız tedbirlere bağlı. Bu hastalığın aşısı veya ilacı bulunmadı, o yüzden elimizdeki tek önlem maske, mesafe ve temizlik. Bu üç kurala uymaktan geçer. Bu kurallara ne kadar uyarsak o kadar güçlü oluruz." şeklinde konuştu.

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

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