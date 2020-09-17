Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Ağrı'da Kovid-19 denetimleri

Ağrı'da da Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çimen ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen Kovid-19 denetimine katılması

Esnaf ziyareti

-Vali Osman Varol'un gazetecilere açıklamalarda bulunması

- Ağrı

Ağrı'da da Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çimen ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen Kovid-19 denetimine katıldı.

Beraberindekilerle Nevzat Güngör Caddesi'ne giden Vali Varol, iş yerlerini gezerek esnaf ile sohbet etti.

Esnaf ve caddeden geçen vatandaşlarla görüşen Varol, Kovid-19 salgınına karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Varol, denetimin ardından gazetecilere, il merkezi ve ilçelerde çok geniş ekiplerle denetimlerin sürdürüldüğünü anlattı.

Kovid-19 tedbirleri noktasında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Varol, "Denetimlerde öncelikli hedefimiz, bu tehlikenin halen geçmediği konusunda vatandaşın ikna edilmesidir. Onların tedbirlere uymaları noktasında telkinlerde bulunulmasıdır ve sıkıntının büyümemesi için vatandaşlarımızın sorumluluk alması sağlanmalıdır." diye konuştu.