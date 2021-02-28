Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan ve 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da uyulduğu gözlendi.
Bölgedeki 7 ilde sokağa çıkma izni olanların dışında cadde ve sokaklarda hareketlilik olmadığı görüldü.
Güvenlik güçlerinin kısıtlama çerçevesindeki denetimleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu - Son Dakika