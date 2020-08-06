Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin sıkı denetim - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirildi.

Kars'ta yapılan denetimlere katılan Vali Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğu ile Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey esnaf ile vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymalarına yönelik uyarılarda bulundu.

Vali Öksüz, vatandaşların tedbirlere uymasını isteyerek, "Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan bu kuralların hepsi halkımızın sağlığını korumaya dönüktür. Bizim amacımız, bu denetimlerde ebetteki vatandaşlarımıza bir idari yaptırım uygulamak ve para cezası uygulamak değildir. Amacımız onları bilgilendirmektir, bu salgının boyutunu anlatmaktır. Kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktır. Çünkü kurallara uymamamızın karşılığı maalesef zaman zaman insanların hayatına mal oluyor." diye konuştu.

Uygulama yapan jandarma ve polis ekipleri de sürücüleri maske takmaları için uyardı.