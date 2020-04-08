Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor - Son Dakika

Erzurum, Kars ve Ardahan'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyarken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yapılan "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu Erzurum'da, en işlek caddeler ile meydanlar boş kaldı. Kentteki en hareketli yerlerden Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye Kent Meydanı ve Havuzbaşı Kent Meydanı sessizliğe büründü.

Turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese, Tarihi Ulu Cami ve Erzurum Kalesi de boş kaldı.

Kars

Kars'ta ise polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların denetimini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısını sürdürürken, alınan tedbirler ile ilgili de denetim yapıyor.

"Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğu kentte polis ekipleri, parkları tek tek gezerek buralardaki az sayıda vatandaşı da uyararak bölgeden uzaklaştırdı.

Kentte normal günlerde yoğunluk yaşanan Masal Park ile GAMP Park da sessizliğe büründü.

Ayrıca kentte ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar da maske ve eldiven takmaya özen gösterdi.

Ardahan

Ardahan'da da en işlek cadde, meydan ve parklar, vatandaşların evlerinde olması nedeniyle boş kaldı.

Kent merkezinde yer alan Milli Egemenlik Parkı'nın yanı sıra Kura Nehri kıyısındaki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Parkı ve mesire alanları da sessizliğe büründü.

Koronavirüs nedeniyle yetkililerin çağrılarına uyan il halkı, dışarıda gezmek yerine evde kalmayı tercih etti.

Güvenlik güçleri de kentteki tedbirlerin denetimini sürdürüyor.