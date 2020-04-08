Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor - Son Dakika

Kars'ta ise polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların denetimini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısını sürdürürken, alınan tedbirler ile ilgili de denetim yapıyor.

"Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğu kentte polis ekipleri, parkları tek tek gezerek buralardaki az sayıda vatandaşı da uyararak bölgeden uzaklaştırdı.

Kentte normal günlerde yoğunluk yaşanan Masal Park ile GAMP Park da sessizliğe büründü.

Ayrıca kentte ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar da maske ve eldiven takmaya özen gösterdi.