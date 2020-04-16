Doğu Anadolu'da kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta belediye ekipleri, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki kullanım alanlarının tamamını sürekli dezenfekte ediyor.

Iğdır

Iğdır Belediyesi Temizlik işleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de korornavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezindeki cadde ve sokakları sürekli dezenfekte ediyor.

Dezenfeksiyon çalışmasını yürüten ziraat mühendisi Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plan dahilinde çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Her gün bir mahalleyi dezenfekte ediyoruz. Yaptığımız bu çalışma, koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar aralıksız devam edecektir." dedi.