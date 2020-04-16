Doğu Anadolu'da kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta belediye ekipleri, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki kullanım alanlarının tamamını sürekli dezenfekte ediyor.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada, salgına karşı alınan önlemlerin titizlikli yürütüldüğü belirtildi.

Belediye birimlerindeki ekiplerin, 7 gün 24 saat aralıksız olarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Şehrin dört bir yanında toplu kullanım alanları rutin olarak dezenfekte edilirken, tüm mahallelerde kaldırımlar ve yollar itfaiye araçları ile ilaçlanıyor. Özellikle vatandaşların daha sık kullandığı Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat Caddesi'nde ilaçlama çalışmaları daha sık yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.