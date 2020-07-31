Doğu Anadolu'da Kurban Bayramı coşkusu - Son Dakika

Doğu Anadolu'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Erzurum'da sabahın erken saatlerinde maskelerini takarak camilerde bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazı kıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uyulması nedeniyle camilerde yer olmayınca vatandaşlar, cami avlularında saf tuttu.

Namazın ardından cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.

Ardahan'da ise bayram namazı, Kovid-19 dolayısıyla belirlenen alanlarda kılındı.

İnönü Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğüne ait halı sahada da vatandaşlar bayram namazında saf tuttu. Vali Hüseyin Öner ile İl Müftüsü Remzi Pehlivan da burada namazını eda etti.

Vali Öner, namaz sonrası vatandaşların bayramını tebrik etti, çay ve simit ikramında bulundu.

Kars'ta da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için başta tarihi Kars Kalesi eteklerinde bulunan Evliya Camisi olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Vatandaşlar Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Bayram namazına Vali Türker Öksüz ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut da katıldı.