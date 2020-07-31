Doğu Anadolu'da kurbanlıklar mezbahalarda hijyen önlemi alınarak kesildi - AĞRI/KARS

Ağrı Hayvan Borsası Hayvan pazarında besicilerin elinde kalan az sayıdaki küçükbaş kurbanlıklar Besicilerin kurbanlıklara alıcı beklemesi Besici Seyfettin Saltık ile röportaj Kar-Et Mezbahanesi Kurbanlık kesimleri Kar-Et Mezbahane Sorumlusu Uğur Demir ile röportaj Doğu Anadolu'da...

Ağrı Hayvan Borsası Hayvan pazarında besicilerin elinde kalan az sayıdaki küçükbaş kurbanlıklar Besicilerin kurbanlıklara alıcı beklemesi Besici Seyfettin Saltık ile röportaj Kar-Et Mezbahanesi Kurbanlık kesimleri Kar-Et Mezbahane Sorumlusu Uğur Demir ile röportaj Doğu Anadolu'da kurbanlıklar mezbahalarda hijyen önlemi alınarak kesildi Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek randevu saatinin gelmesini bekleyen vatandaşlar, kesilen kurbanlıkları teslim aldıktan sonra alandan ayrıldı. Ayrıca az sayıdaki besici de ellerinde kalan hayvanları bir umutla satabilmek için hayvan pazarındaki bekleyişlerini sürdürüyor. Besicilerden Seyfettin Saltık, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiklerini ve ellerinde kalan kurbanlıkları daha ucuza satmaya çalıştıklarını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 02:17

Kaynak: AA

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