Doğu Anadolu'da kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi - KARS - Son Dakika

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Doğu Anadolu'da kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi - KARS
6 saat önce
AFAD ekiplerinin hazırlanması Ekiplerin Elazığ'a gitmesi KARS - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Kars'tan arama kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:14 Kaynak: AA
AFAD ekiplerinin hazırlanması
Ekiplerin Elazığ'a gitmesi
KARS - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Kars'tan arama kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi.
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