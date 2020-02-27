Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma don ve çığ uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma don ve çığ uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma don ve çığ uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülen bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 16, Kars'ta 14, Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Iğdır'da 5, Erzincan'da 4 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 13, Erzincan'da 12, Iğdır'da 11, Ardahan'da 8, Erzurum'da 7, Kars'ta 6 ve Ağrı'da 5 derece olacağı değerlendiriliyor.

Bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzurum Palandöken'de 70, Kars Sarıkamış'ta 75 ve Erzincan Ergan'da 77 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsü olan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Kars'ta karla mücadele

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Vatandaşların, ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemeye çalıştığı ilçede, kar ve buzla kaplı ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

Bu arada ilçedeki bir binanın çatısından kar kütlelerinin büyük gürültüyle düştüğü anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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