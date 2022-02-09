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Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor

09.02.2022 14:30
Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ ve Tunceli'nin yüksek kesimleri, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Erzurum'un güneyi ile zamanla Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 santimetre), yarın Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ve Hakkari'de yoğun (20 santimetre üzeri) kar bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksama, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor - Son Dakika


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