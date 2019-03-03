Doğu Anadolu'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney yönlerinden orta, öğle saatlerine kadar bölge genelinde 40 ila 70 kilometre hızda eseceği öngörülüyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 2 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Erzurum'da 2, Kars ve Ağrı'da sıfır, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olacak.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 52, Erzurum'da 42, Kars'ta 22, Ardahan'da 18, kayak merkezlerinden Kars Sarıkamış'ta 101, Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 109, Konaklı'da 104, Ardahan Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, kuvvetli rüzgar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaş ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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