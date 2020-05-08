Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniliyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışların yarın Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Meteorolojik uyarı:



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ile zamanla Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Cumartesi) etkili olması beklenen sağanak yağışların oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZİNCAN