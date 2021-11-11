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Doğu Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Doğu Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

11.11.2021 15:33
Doğu Anadolu'da

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ağrı, Erzurum, Kars ve Tunceli'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ağrı, Erzurum, Kars ve Tunceli'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Ağrı'da TRT Park alanında düzenlenen etkinlikte Vali Osman Varol ve beraberindekiler, fidan dikti.

Varol, burada yaptığı konuşmada, "11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin ağaçlandırma faaliyetleri açısından dünyada önde gelen ülkelerden olduğunu belirten Varol şöyle konuştu:

"Bizler, ağaçlandırma faaliyetlerimizi sürdürürken bir taraftan çeşitli nedenlerle orman varlığımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yaz bizleri derinden üzen, ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlarda orman varlığımızın önemli bölümünü kaybettik. Her yıl düzenli biçimde yapılan etkinliklerle fidanları toprakla buluşturuyor, yeni ormanlık alanları ülkemize kazandırıyoruz. Bunu yaparken çocuklarımıza doğa bilinci aşılamayı da amaçlıyor, onların diktikleri fidanlarla büyüyerek geleceğimizi yeşertmesi için çalışıyoruz."

Kentin orman varlığının azlığına işaret eden Varol, "Orman varlığı çok olmayan ilimizde bugün 526 bin fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı arttırmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarımızı büyük gayretle sürdüreceğiz." dedi.

Varol, buradaki programın adından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) kampüsüne geçerek öğrencilerle fidan dikip can suyu verdi.

Etkinliğine Belediye Başkan Vekili Mehmet Alpaslan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum

Erzurum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Şehir Hastanesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Hastane bahçesindeki alanlarda bir araya gelen doktor, hemşire ve sağlık çalışanları buralara binlerce fidan dikimi yaptı.

Sağlıkçıların etkinliğine çeşitli okullardan öğrenciler de fidan dikerek destek verdi.

Kars

Kars'ta ise Yenişehir Mahallesi'ndeki Kars Belediyesine ait parkta düzenlenen etkinliğe, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

Öksüz, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak istediklerini anlatarak, "2021'de şehrimizde 301 bin fidan toprakla buluştu, 285 bin olan hedefimizi de aşmış durumdayız. Tabi ülkemizde 252 milyon fidan dikme hedefi var, bunu da ülkemizin tüm kurumları, bütün vatandaşlarımız bu kampanyaya destek vererek başaracak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ise, Balıkesir'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Erzurumlu meslektaşları Abdulkadir Güngör adına fidan dikti.

Sarıkamış ilçesinde de "Geleceğe nefes dünyaya nefes" kampanyası çerçevesinde fidanlar toprakla buluştu. Dikenli Tabya bölgesinde 2 bin 500 rakımda yapılan etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, kurum amirleri, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları mensupları katıldı.

Tunceli

Etkinlikler çerçevesinde Tunceli'de de binlerce çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Munzur Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara 2 bin kara çam ve kızıl çam fidanı dikerek can suyu verdi.

Kentin farklı noktalarında da fidanların toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Vali Mehmet Ali Özkan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek'in yanı sıra kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Togo Cumhuriyeti, Geleceğe Nefes, Tunceli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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