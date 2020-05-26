Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son günü de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son günü de sokaklar boş kaldı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bayramda sokaklar boş kaldı.
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:30 Kaynak: AA
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