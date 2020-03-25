Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

13 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı sağanak etkili olacak.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah Erzurum ve Erzincan, öğleden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde düşeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gece karla karışık yağmur görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da ölçüldü. Gece sıcaklık, Tunceli, Kars ve Ardahan'da 1, Iğdır ve Erzincan'da 6 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 18, Erzincan'da 15, Ağrı'da 11, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 89, Erzincan Ergan'da 77 ve Kars Sarıkamış'ta 60 santimetre ölçüldü.

Ardahan, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:24 Kaynak: AA

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