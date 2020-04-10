Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölge genelinde, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor.

Sıcaklık mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 2, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Erzincan'da 18, Ağrı'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11, Ardahan'da 9 derece olması bekleniyor.