Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da, hafif aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Ardahan'da hafif aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülürken, rüzgarın ise güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı'da 6, Erzurum'da 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.