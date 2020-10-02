Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı bölgede, öğleden itibaren akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, Erzurum ve Kars'ın güney kesimleri ile Ağrı'nın orta ve doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli esmesi tahmininde bulunuldu.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 7, Iğdır'da 10 ve Erzincan'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 21, Erzurum'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.