Doğu Anadolu'da sağanak yağış - Son Dakika

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan genelinde başlayan aralıklı yağmur ve sağanak yağışın, öğle saatlerinden itibaren, akşam saatlerine kadar Iğdır ve Ağrı çevresinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Erzurum'da 5, Erzincan'da 10, Kars'ta 4, Iğdır'da 12, Tunceli'de 8, Ağrı'da 6 derece olarak kaydedildi.



Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri ise; Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de 17, Erzurum ve Ağrı'da 12, Kars'ta 10, Ardahan'da 8 derece. - ERZİNCAN