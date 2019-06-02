Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor
Son Dakika Güncel Haber

Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 19, Tunceli ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 34, Tunceli'de 30, Erzincan'da 32, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 25 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 yıldır kimse fark etmedi, okul duvarından 2 bin 300 yıllık yazıt çıktı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonra başlayacak Bursa'da suç makinesi tornavidayla polislere saldırdı! Bomba iddia: Dünyaca ünlü iş adamı Philip Green, 5 çalışanını taciz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 10:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]