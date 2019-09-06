Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor
Son Dakika Güncel Haber

Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan ve Tunceli hariç diğer illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan ve Tunceli hariç diğer illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 9, Ardahan ve Kars'ta 8, Ağrı'da 12, Iğdır ve Tunceli'de 16, Erzincan'da 15 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 30, Tunceli'de 28, Ardahan'da 23, Erzurum'da 25, Kars'ta 26, Ağrı ve Iğdır'da 29 derece.


Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle'de 3,7 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Havaalanında 30,8 derece olarak ölçüldü. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Trabzon'u ayağa kaldıran "haç" sembolleri yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:48:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]