Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor
Son Dakika Güncel Haber

Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan ve Tunceli hariç diğer illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan ve Tunceli hariç diğer illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 8, Ardahan'da 6, Ağrı'da 12, Iğdır ve Tunceli'de 17, Erzincan'da 14, Tunceli'de 13 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 25, Ardahan'da 18, Erzurum'da 21, Kars'ta 19, Ağrı'da 23 derece.


Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle ve Damal'da 4,5 en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 30,6 derece olarak ölçüldü. - ERZİNCAN

Erzincan, Tunceli, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı geldi
Son Dakika: Bakanlık açıkladı: Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Soylu'nun, kayyum açıklamasına İmamoğlu'ndan jet yanıt: Polemikten beslenmiyorum Soylu'dan, "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Söz konusu değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:31:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]