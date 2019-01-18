Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Sibirya Soğukları

Doğu Anadolu'da Sibirya Soğukları

53 dakika önce

Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'un Tekman ilçesi sıfırın altında 24 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Doğu Anadolu'da Sibirya Soğukları, System.String[]
Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'un Tekman ilçesi sıfırın altında 24 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dondurucu soğukla birlikte, sis ve buzlanma halkı zor durumda bıraktı. Çok sayıda kişi dondurucu soğuk nedeniyle araçlarının üzerlerini battaniyelerle kapattı. Sabah işe gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kirpik ve saçları dahi donduran soğuklar nedeniyle bölge sakinleri yürümede bile zorluk çekti. Erzurum'un Tekman ilçesi, dün gece sıfırın altında 24 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Erzurum'da bu sabah saatlerinde ise termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi. Sabah okul ve işlerine gitmek için yola çıkanlar klimalı otobüs duraklarının içerisini doldurdu.

Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı halkın ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Tekman, Erzurum, Sibirya, Güncel
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