Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcak hava uyarısı
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Doğu Anadolu'da sıcak hava uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

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Doğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zamanla orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Ağrı'da 14, Erzurum'da 15, Iğdır ve Erzincan'da 10, Tunceli'de 22 derece ölçüldü.
Gün içinde hava sıcaklıklarının Tunceli'de 39, Iğdır ve Erzincan'da 38, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Kars'ta 32 ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.
Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor.
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:19 Kaynak: AA
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