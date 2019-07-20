Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor
Son Dakika Güncel Haber

Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor

16 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 13, Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Ardahan'da 11, Erzincan'da 16, Tunceli'de 15 ve Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 36, Erzincan'da 34, Tunceli ve Ağrı'da 35, Kars'ta 30, Erzurum'da 32 ve Ardahan'da 27 derece olacak. - ERZİNCAN
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza! Yaralılar var Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD göçmen bürosuna teslim edildi Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat Tekirdağ'da bidon bidon kaçak içki ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 08:17:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]