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Doğu Anadolu'da sıcaklık düşüyor

1 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 3 ila 4 derece düştüğü Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 3 ila 4 derece düştüğü Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu; Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Uyarı :

Öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar Kars ve Ardahan çevrelerinin kuvvetli sağanak yağmurlu geçmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını vs) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 7, Kars'ta 4, Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Iğdır ve Tunceli'de 10, Erzincan'da 12 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 27 Tunceli'de 26, Iğdır'da 23, Ardahan'da 18, Erzurum'da 19, Kars'ta 17, Ağrı'da 24 derece.

(İHA)

Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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