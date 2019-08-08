Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklık, mevsim normalleri civarında
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Doğu Anadolu'da sıcaklık, mevsim normalleri civarında

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu Anadolu'da sıcaklık, mevsim normalleri civarında, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,

bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 10, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 14, Erzurum'da 13 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 33, Erzincan'da 34, Tunceli'de 35, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor. - ERZİNCAN
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:46 Kaynak: İHA
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