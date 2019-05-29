Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek
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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

58 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Erzurum'da 6, Ağrı'da 7, Erzincan'da 12, Tunceli ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 32, Iğdır ve Tunceli'de 31, Ağrı ve Erzurum'da 25, Ardahan'da 23, Kars'ta 22 derece olacak. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:26 Kaynak: İHA
Erzurum, Erzincan, Güncel
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