Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde
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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde

41 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 7, Erzurum'da 8, Ağrı'da 10, Erzincan ve Tunceli 16, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Böglede günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 31, Iğdır ve Erzincan 30, Ağrı'da 26, Kars ve Erzurum 24, Ardahan'da 22 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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