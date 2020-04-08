Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava bölge genelinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ardahan'da 5 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklık ise, Tunceli'de 19, Erzincan'da 18, Iğdır ve Erzurum'da 12, Kars'ta 11, Ardahan'da 9 ve Kars'ta 7 derece olacak.