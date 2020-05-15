Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde olacak - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 2, Erzurum ile Ağrı'da 5, Erzincan'da 7 ve Tunceli ile Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Iğdır'da 29, Ağrı ile Erzurum'da 24, Kars'ta 23 ve Ardahan'da 21 derece olacak.