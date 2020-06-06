Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde az bulutlu ve açık geçecek.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars ve Ağrı'da 4, Erzurum'da 6, Erzincan'da 11, Tunceli'de 12 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 31, Erzincan ve Ardahan'da 30, Ağrı'da 24, Kars, Erzurum ve Iğdır'da 23 derece olacak.