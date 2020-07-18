Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevresinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Erzurum'da 10, Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Erzincan'da 19, Tunceli ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 39, Iğdır'da 38, Erzincan'da 35, Ağrı'da 33, Erzurum'da 31, Kars'ta 30 ve Ardahan'da 28 derece olacağı ön görülüyor.