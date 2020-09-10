Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Kars'ta 8, Erzurum'da 12, Ağrı'da 13, Erzincan'da 15, Tunceli'de 19 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 33, Iğdır'da 30, Ağrı'da 28, Erzincan'da 27, Erzurum'da 26, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.